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Факты / Украина

Скалецкая 14 дней будет в обсервации с эвакуированными в Новых Санжарах

В обсервации в Новых Санжарах с эвакуированными из Уханя все 14 дней будет рядом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

– Я решила присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и всю страну, – пояснила она.

Скалецкая признались, что огорчена паникой и неприятием, и выразила надежду, что ее присутствие будет способствовать примирению.

– Также хочу поблагодарить тех, кто работал над эвакуацией и особенно экипаж самолета, наших медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно согласились осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции, – добавила министр.

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Она также обратиться к дочери, которой завтра, 21 февраля исполнится 10 лет.

– Доченька, я тебя очень люблю и очень хотела бы отпраздновать этот важный день с тобой. Но так случилось, что мне надо быть в этот день не дома. Когда я вернусь, мы еще раз отметим его с тобой. Обещаю! – написала она в P.S.

Напомним, Факты ICTV следят за эвакуацией украинцев из Китая и ситуацией в Новых Санжарах.

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