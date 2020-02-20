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Факты / Украина

Протесты в Новых Санжарах: что там происходит (ОНЛАЙН)

20 февраля состоялась эвакуация украинцев из Уханя, где распространяется новый коронавирус. Из китайского города вывезли 45 наших граждан и 27 иностранцев.

Самолет с людьми прибыл в аэропорт Харькова, откуда людей везут в медицинский центр Национальной гвардии Новые Санжары.

Местные жители поселка городского типа вышли на протесты против прибытия эвакуированных, заблокировав проезд.

Читайте: Въезд в санаторий Новые Санжары заблокирован “сломавшейся” фурой

Что происходит в Новых Санжарах в Полтавской области – смотрите онлайн.

К слову, в МВД заявили, что правоохранители будут реагировать на блокирование дорог во время протестов в Новых Санжарах.

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