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Факты / Украина

Состояние здоровья эвакуированных из Уханя удовлетворительное – медики

Состояние здоровья украинцев, которых эвакуировали из китайского города Ухань, удовлетворительное.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Он отметил, что врачи уже закончили осмотр пассажиров и экипажа самолета в международном аэропорту Харьков.

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Виктор Забашта также добавил, что информация о повышенной температуре у одной из пассажирок самолета не подтвердилась.

– Единственное, что вызвало нашу определенную обеспокоенность, – разговор о том, что у женщины во время вылета было незначительное повышение температуры до 37°. Проверили, этого нет уже. Температура обычная. Поэтому она будет ехать со всеми пассажирами, – отметил Виктор Забашта.

Напомним, ранее Министерство охооны здоровья сообщило, что у пассажиров и членов экипажа самолета из Уханя симптомов ОРВИ нет.

Источник: Интерфакс-Украина

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