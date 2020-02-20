PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Стан здоров’я евакуйованих з Уханя задовільний – медики

Стан здоров’я українців, яких евакуювали з китайського міста Ухань, задовільний.

Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Він зазначив, що лікарі вже закінчили огляд пасажирів і екіпажу літака в міжнародному аеропорту Харків.

Читайте: Що відбувається в Нових Санжарах: як місто зустрічає евакуйованих з Китаю

Віктор Забашта також додав, що інформація про підвищену температуру у однієї з пасажирок літака не підтвердилася.

– Єдине, що викликало нашу певну стурбованість, – розмова про те, що у жінки під час вильоту було незначне підвищення температури до 37°. Перевірили, цього немає вже. Температура звичайна. Тому вона буде їхати з усіма пасажирами, – зазначив Віктор Забашта.

Нагадаємо, раніше Міністерство охоони здоров’я повідомило, що у пасажирів і членів екіпажу літака з Уханя симптомів ГРВІ немає.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка