Стан здоров’я українців, яких евакуювали з китайського міста Ухань, задовільний.

Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Він зазначив, що лікарі вже закінчили огляд пасажирів і екіпажу літака в міжнародному аеропорту Харків.

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Віктор Забашта також додав, що інформація про підвищену температуру у однієї з пасажирок літака не підтвердилася.

– Єдине, що викликало нашу певну стурбованість, – розмова про те, що у жінки під час вильоту було незначне підвищення температури до 37°. Перевірили, цього немає вже. Температура звичайна. Тому вона буде їхати з усіма пасажирами, – зазначив Віктор Забашта.

Нагадаємо, раніше Міністерство охоони здоров’я повідомило, що у пасажирів і членів екіпажу літака з Уханя симптомів ГРВІ немає.