PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Изменения в Конституцию и Уголовный кодекс: повестка дня Рады 20 февраля

20 февраля депутаты Верховной Рады рассмотрят во втором чтении изменения в Уголовный кодекс Украины, а также продолжат рассмотрение законопроектов о внесении изменений в Конституцию.

Эти документы определены президентом как неотложные.

Первое чтение:

  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законы относительно улучшения инвестиционного климата (отмена государственной регистрации договоров (контрактов) о совместной инвестиционной деятельности).
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.
  • Проект закона о внесении изменений в закон О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства (относительно представления иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз).
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права.
  • Проект закона о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины).

Второе чтение:

Проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом (повторное второе чтение).

Читайте: Люди не понимают: Разумков раскритиковал нардепов из-за еды и смартфонов

Вопросы ратификации:

  • Проект закона о присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА.
  • Проект закона о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о выдаче правонарушителей.
  • Проект закона о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о передаче осужденных лиц.
  • Проект закона о ратификации Договора между Украиной и Аргентинской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
  • Проект закона о ратификации Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между Кабинетом министров Украины и правительством Канады.
  • Проект закона о присоединении Украины к Схеме сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных или прядильных культур и Схемы сортовой сертификации семян сахарной и кормовой свеклы Организации экономического сотрудничества и развития.

Работа над законопроектами о внесении изменений в Конституцию Украины:

  • Проект закона о внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа).
  • Проект закона о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины).
  • Проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины).

Для принятия решения:

  • Проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии).
  • Проект закона о внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины).

Напомним, третья сессия Верховной Рады ІХ созыва началась 4 февраля и продлится до 17 июля.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка