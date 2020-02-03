PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Календарь работы Верховной Рады

Верховная Рада в феврале проведет восемь пленарных заседаний. Также в календарном плане есть час вопросов к правительству и работа с избирателями.

План работы парламента на февраль 2020 года:

  • 3 и 17 февраля – согласительные советы;
  • 4-7 и 8-21 февраля – пленарные заседания;
  • 10-14 февраля – работа в комитетах, комиссиях и фракциях;
  • 7 и 21 февраля – час вопросов к правительству;
  • 25-28 февраля – работа с избирателями.

4 февраля началась третья сессия и закончится она 17 июля 2020 года.

В календарном плане предусмотрено 12 недель для пленарных заседаний, семь недель для работы в комитетах, пять недель для работы с избирателями.

12 часов депутаты посвятят Часу вопросов к правительству.

Читайте: В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность

Календар роботи Верховної Ради

* Примечание. В календаре зеленым цветом обозначена работа в комитетах, комиссиях и фракциях, голубым – работа избирателями, фиолетовым – согласительные советы, желтым – пленарные заседания, розовым – час вопросов к правительству.

Напомним, в Украине с 1 января 2020 года вступил в силу новый Избирательный кодекс. Что он предусматривает – можно прочитать в нашем материале.

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка