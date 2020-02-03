Верховная Рада в феврале проведет восемь пленарных заседаний. Также в календарном плане есть час вопросов к правительству и работа с избирателями.

План работы парламента на февраль 2020 года:

3 и 17 февраля – согласительные советы;

4-7 и 8-21 февраля – пленарные заседания;

10-14 февраля – работа в комитетах, комиссиях и фракциях;

7 и 21 февраля – час вопросов к правительству;

25-28 февраля – работа с избирателями.

4 февраля началась третья сессия и закончится она 17 июля 2020 года.

В календарном плане предусмотрено 12 недель для пленарных заседаний, семь недель для работы в комитетах, пять недель для работы с избирателями.

12 часов депутаты посвятят Часу вопросов к правительству.

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* Примечание. В календаре зеленым цветом обозначена работа в комитетах, комиссиях и фракциях, голубым – работа избирателями, фиолетовым – согласительные советы, желтым – пленарные заседания, розовым – час вопросов к правительству.

Напомним, в Украине с 1 января 2020 года вступил в силу новый Избирательный кодекс. Что он предусматривает – можно прочитать в нашем материале.