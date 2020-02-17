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Факты / Украина / Политика

Люди не понимают: Разумков раскритиковал нардепов из-за еды и смартфонов

Граждане Украины в целом положительно оценивают работу Верховной Рады, но не понимают, когда во время сессий парламента народные депутаты занимаются своими делами.

Об этом заявил председатель Рады Дмитрий Разумков.

– И что касается кофе, и относительно еды, и относительно того, что народные депутаты достаточно времени занимаются своими делами – то в телефонах, то еще в чем-то, – сказал он.

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Разумков также вспомнил разговор с учительницей, которая посетовала на то, что у нее нет свободного времени на решение личных дел во время работы, как это делают народные депутаты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признался, что чувствует вину за ошибки депутатов своей партии Слуга народа.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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