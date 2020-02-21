Индик, Атени та проєкція: что нужно знать об изменениях в правописании

22 мая Кабинет министров утвердил новую редакцию украинского правописания, а с 3 июня она вступила в силу. Редакция основана на новейших языковых явлениях, которые получили распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.

Сейчас пользоваться можно как новым, так и старым правописанием, поскольку действует переходный период.

Подробнее об изменениях в новом правописании – читайте в материале.