Кто разрабатывал новое правописание?
Новое правописание разрабатывала группа комиссии по вопросам правописания Министерства образования и науки Украины, в которую вошли ведущие филологи и чиновники.
Зачем приняли новый проект правописания?
По словам разработчиков, он был принят с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания.
Что изменится и почему это важно?
Изменения в новом правописании в значительной мере касаются слов иностранного происхождения. Отныне будет изменена вариативность их воспроизведения на украинском.
Также новая редакция правописания будет использоваться во всех сферах жизни, которые касаются применения языка на письме.
Переходный период для нового украинского правописания продлится пять лет. Кроме того, новое правописание не будут выносить на ВНО ближайшие пять лет.
Употребление буквы ґ в словах
Согласно новому правописанию, увеличивается использование ґ в иностранных собственных именах, некоторых именах.
В фамилиях и именах людей разрешается передавать звук как с использованием буквы ґ, так и с использованием г. К примеру, Ґуллівер и Гуллівер.
Если заимствованные слова содержат звук х, то их транслитерация украинский не изменится. Но написание слова хостел предлагают заменить гостел, поскольку букву г слышно в английском произношении.
Употребление буквы и в начале слова
Согласно новому правописанию, лучше использовать букву і. Но перед согласными н и р можно употреблять два варианта написания.
К примеру, індик и индик, ирій и вирій.
Кроме того, предлагают утвердить употребление и в начале слов икати и икавка и допустить замену во время склонения і на и в художественных текстах.
Новые правила йотирования
Звук й в сочетании с гласными є, ї, ю, я будет передаваться на письме, как проєкція, проєкт и так далее.
Написание слов с частицей -пів и через дефис
Частицу -пів в значении половины предлагают писать отдельно: пів яблука, пів Києва.
Если слова в именительном падеже означают одно понятие, то они пишутся слитно: півострів, півоборот и тому подобное.
Если первая часть слова содержит иностранные частицы, то его предлагают писать вместе. К примеру, попмузика, вебсторінка, пресконференція.
Написание слов с буквой ф
Норма касается слов греческого происхождения. Предлагается несколько вариантов написания: ефір – етер, Афіни – Атени, анафема – анатема.
Слов английского происхождения это не касается.
Написание дифтонгов и большой буквы
Новое правописание предлагает следующие варианты написания слов с дифтонгами: аудієнція і авдієнція, аудиторія та авдиторія, пауза та павза.
С большой буквы предлагают писать религиозные понятия, а должности украинских госслужащих – с маленькой.
Использование феминитивов
Новое правописание предлагает использовать феминитивы. Теперь можно писать філологиня, директорка и так далее.