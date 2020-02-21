Индик, Атени та проєкція: що варто знати про зміни в правописі

22 травня Кабінет міністрів затвердив нову редакцію українського правопису, а з 3 червня вона набула чинності. Редакція заснована на новітніх мовних явищах, які набули поширення у різних сферах суспільного, наукового і культурного життя.

Наразі користуватися можна як новим, так і старим правописом, оскільки діє перехідний період.

Детальніше про зміни у новому правописі – читайте в матеріалі.