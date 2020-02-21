Хто розробляв новий правопис?
Новий правопис розробляла група комісії з питань правопису Міністерства освіти і науки України, до якої увійшли провідні філологи та урядовці.
Навіщо ухвалили новий проект правопису?
За словами розробників, він був ухвалений з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації застосування норм правопису.
Що зміниться та чому це важливо?
Зміни у новому правописі значною мірою стосуються слів іноземного походження. Відтепер буде змінена варіативність їхнього відтворення українською.
Також нова редакція правопису використовуватиметься в усіх сферах життя, які стосуються застосування мови на письмі.
Перехідний період для нового українського правопису триватиме п’ять років. Крім того, новий правопис не виноситимуть на ЗНО найближчі п’ять років.
Вживання літери ґ у словах
Відповідно до нового правопису, збільшується використання ґ в іноземних власних назвах, деяких іменах.
У прізвищах та іменах людей дозволяється передавати звук як із використанням букви г, так із використанням ґ. До прикладу, Гуллівер і Ґуллівер.
Якщо запозичені слова містять звук х, то їхня транслітерація українською не зміниться. Але написання слова хостел пропонують замінити на гостел, оскільки літеру г чутно в англійській вимові.
Вживання літери и на початку слова
Згідно з новим правописом, краще використовувати літеру і. Але перед приголосними н та р можна вживати два варіанти написання.
До прикладу, індик та индик, ирій та вирій.
Крім того, пропонують затвердити вживання и на початку слів икати та икавка та допустити заміну під час відмінювання і на и у художніх текстах.
Нові правила йотування
Звук й у полученні із голосними є, ї, ю, я передаватиметься на письмі, як проєкція, проєкт тощо.
Написання слів з частинами -пів і через дефіс
Частину -пів у значенні половини пропонують писати окремо: пів яблука, пів Києва.
Якщо слова у називному відмінку означають єдине поняття, то вони пишуться разом: півострів, півоберт тощо.
Якщо перша частина слова містить іноземні частки, то його пропонують писати разом. До прикладу, попмузика, вебсторінка, пресконференція.
Написання слів з літерою ф
Норма стосується слів грецького походження. Пропонується кілька варіантів написання: ефір – етер, Афіни – Атени, анафема – анатема.
Слів англійського походження це не стосується.
Написання дифтонгів і великої літери
Новий правопис пропонує такі варіанти написання слів з дифтонгами: аудієнція і авдієнція, аудиторія та авдиторія, пауза та павза.
З великої літери пропонують писати релігійні поняття, а посади українських держслужбовців – з малої.
Використання фемінітивів
Новий правопис пропонує використовувати фемінітиви. Тепер можна писати філологиня, директорка тощо.