Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА Сопеля

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку главы Тернопольской ОГА Игоря Сопеля в связи с ситуацией, которая возникла в области из-за эвакуации украинцев из Уханя.

– В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию, – говорится в сообщении.

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Напомним, 18 февраля несколько сотен человек собрались в Микулинцах Тернопольской области на протест против размещения эвакуированных в санатории Медоборы.

Зеленский заявил, что акции имели политическую поддержку и из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия.