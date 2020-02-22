Зеленський звільнив голову Тернопільської ОДА Сопеля

Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля у зв’язку з ситуацією, яка виникла в області через евакуацію українців з Уханя.

– У зв’язку з ситуацією, що виникла в Тернопільській області через евакуацію з Китаю громадян України, і незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення про епідеміологічну безпеку президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням, – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 18 лютого кілька сотень людей зібралися в Микулинцях Тернопільської області на протест проти розміщення евакуйованих в санаторії Медобори.

Зеленський заявив, що акції мали політичну підтримку і через це не вдалося привезти евакуйованих для обсервації в Тернопільську область, де були найкращі умови.