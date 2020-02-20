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Факты / Происшествия

Летели камни: эвакуированные показали, как их встретили в Новых Санжарах

Автобусы с украинцами и иностранцами, эвакуированными из Уханя, несколько часов не могли заехать на территорию санатория в Новых Санжарах, где они должны провести 14 дней в обсервации. Местные жители забрасывали их камнями, бутылками и палками.

Алина из Кривого Рога, которая была в одном из автобусов, опубликовала в Instagram фото разбитых окон.

Полицейским пришлось оттеснять митингующих, чтобы автобусы могли заехать на территорию медцентра.

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Протести в Нових Санжарах: в евакуйованих з Уханя кидали каміння

Напомним, в результате столкновений в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из Уханя украинцев, за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский. В Нацполиции объяснили, что группа агрессивно настроенных людей забросали автобус и силовиков камнями. А один мужчина на авто пытался наехать на правоохранителей.

Фото: alinka7_valerievna

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