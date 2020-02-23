В воскресенье, 23 февраля, небольшой дождь и мокрый снег ожидаются на всей территории Украины, кроме южных областей.

Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Ожидаются порывы до 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 2° тепла до 3° мороза. На Севере и Западе страны от 0° до 5° с отметкой плюс. Днем воздух прогреется до 4-9° выше нуля.

В Одесской области до 12° тепла, а в восточных областях 1-6° с отметкой плюс.

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В Киеве 23 февраля прогнозируют осадки в виде мокрого снега.

Ночью ожидается 1-3° тепла, днем ​​- 7-9°.

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