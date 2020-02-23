В воскресенье, 23 февраля, небольшой дождь и мокрый снег ожидаются на всей территории Украины, кроме южных областей.
Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с. Ожидаются порывы до 17-22 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от 2° тепла до 3° мороза. На Севере и Западе страны от 0° до 5° с отметкой плюс. Днем воздух прогреется до 4-9° выше нуля.
В Одесской области до 12° тепла, а в восточных областях 1-6° с отметкой плюс.
Читайте: +7 и дожди со снегом: какой будет погода в Украине на виходные (КАРТА)
В Киеве 23 февраля прогнозируют осадки в виде мокрого снега.
Ночью ожидается 1-3° тепла, днем - 7-9°.
Факты ICTV также писали о том, какой погоды стоит ожидать в феврале 2020 года в Украине.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==