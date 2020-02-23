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Факти / Україна

Погода в Україні на 23 лютого (КАРТА)

У неділю, 23 лютого, невеликий дощ та мокрий сніг очікуються на всій території Україні, окрім південних областей.

Вітер західний, південно-західний 7-12 м/с. Очікуються пориви до 17-22 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах від 2° тепла до 3° морозу. На Півночі та Заході країни від 0° до 5° із позначкою плюс. Вдень повітря прогріється до 4-9° вище нуля.

В Одеській області до 12° тепла, а у східних областях 1-6° із позначкою плюс.

Читайте: +7 та дощі зі снігом: якою буде погода в Україні на вихідні (КАРТА)

У Києві 23 лютого прогнозують опади у вигляді мокрого снігу.

Вночі очікується 1-3° тепла, вдень – 7-9°.

Погода в Україні

Факти ICTV також писали про те, якої погоди варто очікувати у лютому 2020 року в Україні.

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