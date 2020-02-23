У неділю, 23 лютого, невеликий дощ та мокрий сніг очікуються на всій території Україні, окрім південних областей.
Вітер західний, південно-західний 7-12 м/с. Очікуються пориви до 17-22 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься у межах від 2° тепла до 3° морозу. На Півночі та Заході країни від 0° до 5° із позначкою плюс. Вдень повітря прогріється до 4-9° вище нуля.
В Одеській області до 12° тепла, а у східних областях 1-6° із позначкою плюс.
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У Києві 23 лютого прогнозують опади у вигляді мокрого снігу.
Вночі очікується 1-3° тепла, вдень – 7-9°.
Факти ICTV також писали про те, якої погоди варто очікувати у лютому 2020 року в Україні.
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