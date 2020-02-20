Погода на выходные в Украине 22 и 23 февраля 2020

В субботу, 22 февраля ожидается теплая и сухая погода. Небо будет облачным, с прояснениями. Ночью столбик термометра упадет до -1° … 0°, днем воздух прогреется до 5° … 7°.
В Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью возможен мокрый снег.
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В воскресенье, 23 февраля в Украине пройдут дожди, возможен мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около -1° … 4°, днем 5° … 7°тепла.
В Винницкой области ожидается потепление до 11°. Холоднее всего будет на Харьковщине и Луганщине – днем столбик термометра не поднимется выше 4°.
Ранее Факты ICTV публиковали погодную карту Украины на эту неделю. Ожидается теплая весенняя погода – потепление возвращается.
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