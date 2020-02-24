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Факты / Украина

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в регионы Италии, где наблюдается вспышка нового типа коронавируса.

Речь идет об итальянских регионах Венето, Ломбардия, Пьемонт и Эмилия-Романья.

– Соотечественникам, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее консульское учреждение Украины, – сообщили в Консульской службе Украины.

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Украинцам, которые находятся в Италии или планируют путешествие в страну, рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • избегать близких контактов с лицами, имеющими признаки ОРЗ;
  • регулярно и тщательно мыть руки;
  • регулярно протирать поверхность квартиры, рабочего места и т.д. дезинфицирующими средствами;
  • во время чиханья или кашля прикрывать нос и рот бумажным платком;
  • не касаться руками глаз, носа и рта;
  • пользоваться антивирусными лекарствами и антибиотиками только по рекомендации врача;
  • использовать маску в случае подозрения на заболевание или при помощи больным;
  • звонить на горячую линию 1500 в случае выявления повышенной температуры тела, кашля, затрудненного дыхания, если после возвращения из Китая не прошло 14 дней.

Напомним, количество больных коронавирусом Covid-19 в Италии достигло отметки в 165 человек. По официальной информации, погибли четверо пациентов.

Источник: Консульская служба Украины

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