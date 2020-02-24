МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до регіонів Італії, де спостерігається спалах нового типу коронавірусу.

Йдеться про італійські регіони Венето, Ломбардія, П’ємонт та Емілія Романья.

– Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цих регіонах, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом провінцій, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України, – повідомили у Консульській службі України.

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Українцям, які перебувають в Італії або планують подорож до країни, рекомендують дотримуватися таких рекомендацій:

уникати близьких контактів із особами, які мають ознаки ГРЗ;

регулярно і ретельно мити руки;

регулярно протирати поверхню квартири, робочого місця тощо дезінфікуючими засобами;

під час чхання або кашляння прикривати ніс і рот паперовою хустинкою;

не торкатися руками очей, носа і рота;

користуватися антивірусними ліками та антибіотиками тільки за рекомендацією лікаря;

використовувати маску у разі підозри щодо захворювання або під час допомоги хворим;

телефонувати на гарячу лінію 1500 у разі виявлення підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання, якщо після повернення з Китаю не пройшло 14 днів.

Нагадаємо, кількість хворих на коронавірус Covid-19 в Італії досягла позначки у 165 осіб. За офіційною інформацією, померли чотири людини.

Джерело: Консульська служба України