Укрметаллургпром просит Минэкономики отказаться от ограничений по дизтопливу

Производство дизельного топлива Кременчугским НПЗ, на долю которого приходится 89% общего объема производства дизтоплива в Украине, с 2015 по 2019 год выросло на 40%. В то же время в последние годы импорт дизтоплива из России в Украину снижался, говорится в письме ОП Укрметаллургпром на имя министра экономики Тимофея Милованова и торгового представителя Украины Тараса Качки.

Объединение металлургических предприятий просит Минэкономики способствовать в отказе ПАО Укртатнафта (Кременчугский НПЗ) и АО Укргаздобыча в инициировании антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ с последующим введением пошлин. Как показывают представленные экспертами данные, оснований для такого расследования нет.

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В частности, при росте внутриукраинского производства дизтоплива в 2018-2019 годах объемы импорта дизельного топлива из России снизились на 8%. Падение объемов импорта дизтоплива из РФ ускорилось во втором полугодии 2019 года – тогда импорт из РФ сократился на 20% по сравнению с первым полугодием того же года.

Данные факты совершенно не коррелируют с аргументацией, которую приводят заявители. СМИ сообщают, что основным доказательством, которое приводят заявители, является наличие в РФ механизма отрицательного акциза. Однако данный механизм был введен в РФ только с 1 января 2019 года и, если проанализировать вышеприведенные факты, то его последствия имели положительный эффект для основного украинского производителя дизельного топлива и отрицательный эффект для импорта дизельного топлива из РФ в Украину, – говорится в письме.

Напомним, ранее ряд экспертов выступил против введения пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа в Украину. Так, введение ограничений может привести к разрушению устойчивой и диверсифицированной системы поставок топлива в Украину, считает руководитель Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. Однако это не избавит рынок от зависимости от импорта дизтоплива.

Источник: Uaprom.Info