Виробництво дизельного палива Кременчуцьким НПЗ, на частку якого припадає 89% загального обсягу виробництва дизпалива в Україні, з 2015 до 2019 року зросло на 40%. У той самий час в останні роки імпорт дизпалива з Росії в Україну знижувався, йдеться в листі ОП Укрметалургпром на ім’я міністра економіки Тимофія Милованова та торгового представника України Тараса Качки.

Об’єднання металургійних підприємств просить Мінекономіки сприяти у відмові ПАТ Укртатнафта (Кременчуцький НПЗ) та АТ Укргазвидобування в ініціюванні антисубсидіарного розслідування щодо імпорту в Україну дизельного палива та скрапленого газу походженням з РФ з подальшим введенням мит. Як показують представлені експертами дані, підстав для такого розслідування немає.

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Зокрема, під час зростання внутрішньоукраїнського виробництва дизпалива в 2018-2019 роках обсяги імпорту дизельного палива з Росії знизилися на 8%. Падіння обсягів імпорту дизпалива з РФ прискорилося в другому півріччі 2019 року – тоді імпорт з РФ скоротився на 20% в порівнянні з першим півріччям.

Наведені факти абсолютно не корелюють з аргументацією, яку наводять заявники. ЗМІ повідомляють, що основним доказом, на який вказують заявники, є наявність в РФ механізму негативного акцизу. Однак цей механізм був введений в РФ 1 січня 2019 року, якщо проаналізувати вищенаведені факти, то його наслідки мали позитивний ефект для основного українського виробника дизельного палива та негативний ефект для імпорту дизельного палива з РФ в Україну , – йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше низка експертів виступили проти введення мит на імпорт дизпалива та скрапленого газу в Україну. Так, введення обмежень може призвести до руйнування стійкої та диверсифікованої системи поставок палива в Україну, вважає керівник Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Однак це не позбавить ринок залежності від імпорту дизпалива.

Джерело: Uaprom.Info