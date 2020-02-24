Обострение на Донбассе: какую ловушку готовит Путин

14 февраля президенты России и Украины по телефону обсудили режим прекращения огня и дальнейшее разведение сил. Это сухие официальные сообщения Банковой и Кремля. О чем на самом деле говорили лидеры государств и на каких тонах – неизвестно, но уже через четыре дня в Луганской области произошло одно из самых мощных за последние годы штурмов украинских позиций.

В пять утра гибридные войска России минометами, танками и ствольной артиллерией начали равнять с землей окраины сел Новотошковское, Орехово, Крымское, Золотое и хутор Вольный.

Под прикрытием мощного артиллерийского огня на украинские позиции начали заходить российско-сепаратистские штурмовые группы. В настоящее время у украинской стороны уже был один погибший. 22-летний боец ​​Максим Хитайлов. Он погиб от артобстрела. Еще четыре солдата были ранены во время контактного боя и обломками мин и снарядов.

Командиры приказали бойцам отступить, а когда вражеские штурмовые группы зашли на позиции – их накрыла артиллерией уже украинская сторона. В результате, у нападающих четыре погибших и шесть раненых.

После неудачного штурма и почти пяти часов боя, российско-сепаратистские войска запросили режим тишины, чтобы забрать погибших и раненых. В тактическом плане российская операция провалилась.

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Штурм 18 февраля – больше чем просто очередная атака. Он имел тактические, стратегические и военно-политические цели. Но обо всем по порядку.

Начнем с тактической. Почему именно этот наблюдательный пункт был таким важным для врага? Украинские бойцы называли его Баня. Он находится ровно на линии фронта. Выгодная для украинской стороны позиция была как кость в горле для гибридных войск России.

Со стратегической точки зрения, занять эту позицию – означало иметь преимущество при возможном наступлении в будущем и постоянный контроль за тремя украинскими постами.

Сейчас появляется много противоречивой информации о том, кто сейчас контролирует Баню, но наши источники с фронта говорят, что враг. Такие мощные штурмы не происходят без указания сверху. Похоже, эта провокация нужна была Кремлю в военно-политическом плане.

На этот раз атака состоялась на фоне миротворческих инициатив Зеленского. На конференции по безопасности в Мюнхене президент Украины заявил о готовности Киева пойти на совместное патрулирование оккупированных территорий Донбасса в составе украинских силовиков, ОБСЕ и представителей ОРДЛО.

Конечно, Кремлю это невыгодно. Зачем Путину представители общин, если все 5 лет он пытался придать субъектности квазиреспубликам именно через военный блок, который мог бы в любой момент давить на официальный Киев дулом автомата?

Символов в этой провокации действительно хватает. Кроме трагических для украинцев дат, 19 февраля СНБО должен был презентовать Национальную платформу примирения и единства для Донбасса. После штурма ее отменили. Но, несмотря на дерзкую атаку, от мирного плана на Банковой не откажутся.

Журналист из Донецка Сергей Гармаш не исключает, что атака – это был дембельский аккорд Суркова. На этой неделе Путин официально уволил куратора Донбасса. Место агрессивного и бескомпромиссного Суркова занял более лояльный и дипломатический Дмитрий Козак.

Это хороший полицейский для Банковой, который попытается идти в фарватере миротворческих инициатив Зеленского. Но для политических торгов, которые мы сейчас и наблюдаем, у Путина всегда под рукой плохой полицейский – якобы независимые от Кремля донбасские сепаратисты.

Не исключено, что атака украинских позиций была еще и определенным зондажем ситуации: как отреагирует армия, особенно на фоне мирного плана Зеленского. Проще говоря, прогибают того, кто прогибается. Сможет ли Кремль додавить Банковую к прямым переговорам с квазиреспубликами – вопрос открытый. Скорее всего – нет. Общественное сопротивление не позволит. Сейчас непонятно другое: кто и на каких условиях будет контролировать российско-украинскую границу? И возможно ли ее совместное патрулирование?

Официальный Киев заявляет, что речь идет о совместном патрулировании не границы, а оккупированных территорий Донбасса полицией Украины, подразделениями ОБСЕ и представителями ОРДЛО. Но и в таком варианте все выглядит противоречиво. И хорватский сценарий, на который ссылался министр Пристайко, воплощался с помощью голубых касок и временной администрации ООН в самопровозглашенных областях. Всего в патрулях были этнический серб, этнический хорват, а руководил ими представитель миссии ООН. При этом, сербы и хорваты, которые находились в патруле, не были участниками вооруженных формирований.

Главный украинский дипломат предложил разместить на границе миротворцев. Но ООН для Кремля – ​​табу. Потому что в таком случае оккупированные территории постепенно ускользнут из рук и влияния Москвы. А главное – Путин потеряет военный рычаг воздействия на Киев. Но любые мирные планы или совместное патрулирование не имеют никакого смысла без прекращения огня.

К слову, Факты ICTV рассказывали о реакции сети на обострение на Донбассе.