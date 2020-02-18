PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Так что там в глазах Путина? Реакция сети на обострение на Донбассе

Политики и рядовые пользователи соцсетей остро отреагировали на обострение боевых действий на Донбассе 18 февраля.

В сети вспомнили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он увидел во время нормандского саммита в Париже в глазах российского президента Владимира Путина “понимание необходимости закончить войну на Донбассе”.

Читайте: Путин меня понял: Зеленский видит желание РФ “думать” над Минском

“Видеть мир в глазах Путина может только мазохист”, “Что там в глазах Путина? Напомните, блеск?”, – пишут люди в интернете.

Так что там в глазах Путина? Реакция сети на обострение на Донбассе / 7 фотографий

Как сообщалось, около населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики пошли в наступление. В результате боя ВСУ понесли потери.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка