Политики и рядовые пользователи соцсетей остро отреагировали на обострение боевых действий на Донбассе 18 февраля.

В сети вспомнили слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он увидел во время нормандского саммита в Париже в глазах российского президента Владимира Путина “понимание необходимости закончить войну на Донбассе”.

Читайте: Путин меня понял: Зеленский видит желание РФ “думать” над Минском

“Видеть мир в глазах Путина может только мазохист”, “Что там в глазах Путина? Напомните, блеск?”, – пишут люди в интернете.



























Так что там в глазах Путина? Реакция сети на обострение на Донбассе / 7 фотографий

Как сообщалось, около населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный боевики пошли в наступление. В результате боя ВСУ понесли потери.