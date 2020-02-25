Температуру будут мерить всем, кто прибывает в Украину из любой страны мира

Температурный скрининг будут проводить всем, кто прибывает в Украину из любой страны мира.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании координационного совещания о ситуации по контролю за коронавирусом.

– Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232, – сказал Аваков.

По его словам, 25 февраля на пункте пропуска Тиса осмотрено около 1 тыс. человек.

Аваков добавил, что планируется введение температурного контроля и на КПВВ на линии разграничения с аннексированным Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно. Все они обеспечены необходимыми средствами защиты.

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В случае фиксирования повышенной температуры и начальных признаков заболевания, граждане будут отправлены на дополнительные обследования.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что ситуация с коронавирусом полностью под контролем украинских служб в круглосуточном режиме.

– Области отчитываются каждый день в 8.00 и в 16.00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Завтра на 10.00 все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных, – отметил он.

Напомним, 24 февраля в аэропорты Борисполь и Киев из Италии, где наблюдается вспышка нового типа коронавирус Covid-19, прибыли четыре самолета. В общем прилетели 611 пассажиров и 24 члена экипажа.