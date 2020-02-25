Температуру вимірюватимуть всім, хто прибуває в Україну з будь-якої країни світу

Температурний скринінг проводитимуть усім, хто прибуває в Україну з будь-якої країни світу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні координаційної наради щодо ситуації з контролю за коронавірусом.

– Температурний скринінг є обов’язковим для всіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країни світу, як через авіасполучення, так і через всі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України. Таких пунктів з країнами ЄС у нас 29, а всього на кордоні 232, – сказав Аваков.

За його словами, 25 лютого на пункті пропуску Тиса оглянуто близько 1 тис. осіб.

Аваков додав, що планується введення температурного контролю і на КПВВ на лінії розмежування з анексованим Кримом і окремими районами Донецької та Луганської областей.

Читайте: МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію

Групи з прикордонників та медиків чергуватимуть позмінно. Всі вони забезпечені необхідними засобами захисту.

У разі фіксування підвищеної температури і початкових ознак захворювання, громадяни будуть відправлені на додаткові обстеження.

Секретар РНБО Олексій Данилов підкреслив, що ситуація з коронавірусом повністю під контролем українських служб у цілодобовому режимі.

– Області звітують щодня о 8.00 та о 16.00. Ми не очікуємо ніяких несподіванок. Завтра на 10.00 всі обласні адміністрації проведуть засідання відповідних комісій з надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки. Вони повинні забезпечити умови для проведення температурного скринінгу на кордоні, а також перевірити всі медичні установи, які, у разі необхідності, зможуть прийняти інфікованих, – зазначив він.

Нагадаємо, за 24 лютого в аеропорти Бориспіль і Київ з Італії, де спостерігається спалах нового типу коронавірусу Covid-19, прибули чотири літаки. Загалом ними прилетіли 611 пасажирів і 24 члени екіпажу.