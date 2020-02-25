Как киевский стартап может увеличить урожаи по всему миру

Украина на первом месте среди стран Восточной Европы по количеству стартапов. Но большинство из них нацеливают свои продукты на зарубежный рынок.

Ветер 5 метров в секунду, осадки не предусматриваются, безупречно для полетов. На взлетной полосе украинское изобретение.

Назначение автоматизированного беспилотного комплекса – распылять удобрения. Дрон в автоматическом режиме кружит над полем, опускаясь так низко, что, кажется, затронет камеру. Так необходимо для эффективного распыления удобрений над растениями.

Трактор обрабатывает в среднем 150 га поля за день. Дрон, по словам разработчиков, успеет облететь все 500, а это эффективнее, дешевле и экологичней.

С простой идеи, которая решает конкретную проблему, начался успешный бизнес. В мире такие бизнес-проекты называют стартапами.

Есть стартап, который помогает в образовании. 23-летний изобретатель Андрей Коноваленко показывает устройство, похожее на маленький проектор и подсоединяет его к ноутбуку. Несколько настроек, и телевизор, на который проецируют изображение, оживает на глазах.

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Основной инструмент – маленький стилус, он передает сигнал на проектор, а тот на ноутбук. Приложения, вкладки, окна, инструменты – все, что открыто на вашем компьютере работает простым движением электронной указки. Незаменимая вещь на презентациях, и основная ее цель прокачать школьные уроки.

Думаете, недостижимая фантастика? 250 школьных аудиторий в Украине уже пользуются стартапом.

Успех пришел и к приложению, которое помогает экономить. Сегодня им пользуются уже 23 тыс. украинцев.

Вы не поверите, этот помощник в телефоне разложит цены из всех магазинов города и сделает из вас почти маркетолога.

И как это приложение всегда знает обо всех цены? Основатель стартапа Анна Кармазина признается: за этим стоит титанический труд команды. Ежедневно пользователи загружают десятки тысяч чеков.

Кроме того, многочисленные идеи обречены на провал без помощи государства. На Родине стартапов в Кремниевой долине, корпоративные гиганты как, например, Tesla преуспели в частности, и потому, что вовремя получили финансирование от правительства США.

Факты ICTV ранее писали о том, что восемь украинских стартапов получили от государства почти 9 млн грн.