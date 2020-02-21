PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Восемь украинских стартапов получили от государства почти 9 млн грн

Восемь украинских стартапов, которых определил Украинский фонд стартапов в ходе конкурса, получили от государства суммарно около 9 млн грн в виде Seed- и Pre-seed-грантов.

Церемония награждения проходила с участием президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.

Seed-гранты по $50 тыс. (1 млн 250 тыс. грн) получили такие стартапи:

  • AeroDrone – комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
  • GeoDesign info – аналитический онлайн-центр;
  • BIOC – технология нанополимеризации для получения биопластика;
  • FieldBI – аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;
  • Правомен – автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению;
  • Framiore – бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

В свою очередь pre-seed гранты по $25 тыс. (625 тыс. грн) получили:

  • Pytag – торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
  • BioBin – мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

Читайте: Кабмин выделил почти полмиллиарда гривен на развитие стартапов

– Для нас Фонд стартапов является приоритетным проектом, который мы как правительство делаем в первую очередь. Поэтому мы стартовали рано настолько, насколько могли это организовать.

Первый конкурс – всегда вызов и этот первый конкурс показал, что государство также может задавать стандарты, которые формируют доверие, – сказал Гончарук во время церемонии.

По словам главы Украинского фонда стартапов Павла Карташева, конкурс прошел объективно: все победители выбраны в соответствии с прозрачной процедурой и независимыми экспертами.

Напомним, украинский фонд стартапов – государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его целью является предоставление финансирования технологических компаний на начальных стадиях развития.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка