Восемь украинских стартапов получили от государства почти 9 млн грн

Восемь украинских стартапов, которых определил Украинский фонд стартапов в ходе конкурса, получили от государства суммарно около 9 млн грн в виде Seed- и Pre-seed-грантов.

Церемония награждения проходила с участием президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.

Seed-гранты по $50 тыс. (1 млн 250 тыс. грн) получили такие стартапи:

AeroDrone – комплексные решения на базе беспилотных самолетов;

GeoDesign info – аналитический онлайн-центр;

BIOC – технология нанополимеризации для получения биопластика;

FieldBI – аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;

Правомен – автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению;

Framiore – бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.

В свою очередь pre-seed гранты по $25 тыс. (625 тыс. грн) получили:

Pytag – торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;

BioBin – мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.

Читайте: Кабмин выделил почти полмиллиарда гривен на развитие стартапов

– Для нас Фонд стартапов является приоритетным проектом, который мы как правительство делаем в первую очередь. Поэтому мы стартовали рано настолько, насколько могли это организовать. Первый конкурс – всегда вызов и этот первый конкурс показал, что государство также может задавать стандарты, которые формируют доверие, – сказал Гончарук во время церемонии.

По словам главы Украинского фонда стартапов Павла Карташева, конкурс прошел объективно: все победители выбраны в соответствии с прозрачной процедурой и независимыми экспертами.

Напомним, украинский фонд стартапов – государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его целью является предоставление финансирования технологических компаний на начальных стадиях развития.