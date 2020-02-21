Восемь украинских стартапов получили от государства почти 9 млн грн

Восемь украинских стартапов, которых определил Украинский фонд стартапов в ходе конкурса, получили от государства суммарно около 9 млн грн в виде Seed- и Pre-seed-грантов.
Церемония награждения проходила с участием президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука.
Seed-гранты по $50 тыс. (1 млн 250 тыс. грн) получили такие стартапи:
- AeroDrone – комплексные решения на базе беспилотных самолетов;
- GeoDesign info – аналитический онлайн-центр;
- BIOC – технология нанополимеризации для получения биопластика;
- FieldBI – аналитически-экспертная система для стейкхолдеров рынка;
- Правомен – автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению;
- Framiore – бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.
В свою очередь pre-seed гранты по $25 тыс. (625 тыс. грн) получили:
- Pytag – торгово-аналитическая платформа для торговли зерном;
- BioBin – мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.
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– Для нас Фонд стартапов является приоритетным проектом, который мы как правительство делаем в первую очередь. Поэтому мы стартовали рано настолько, насколько могли это организовать.
Первый конкурс – всегда вызов и этот первый конкурс показал, что государство также может задавать стандарты, которые формируют доверие, – сказал Гончарук во время церемонии.
По словам главы Украинского фонда стартапов Павла Карташева, конкурс прошел объективно: все победители выбраны в соответствии с прозрачной процедурой и независимыми экспертами.
Напомним, украинский фонд стартапов – государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его целью является предоставление финансирования технологических компаний на начальных стадиях развития.