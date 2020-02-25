Як київський стартап може збільшити врожаї по всьому світу

Україна на першому місці серед країн Східної Європи за кількістю стартапів. Але більшість з них націлюють свої продукти на закордонний ринок.

Вітер 5 метрів на секунду, опади не передбачаються, бездоганно для польотів. На злітній смузі український винахід.

Призначення автоматизованого безпілотного комплексу – розпилювати добрива. Дрон в автоматичному режимі кружляє над полем, опускаючись так низько, що, здається, зачепить камеру. Так необхідно для ефективного розпилення добрив над рослинами.

Трактор обробляє в середньому 150 га поля за день. Дрон, за словами розробників, встигне облетіти всі 500, а це ефективніше, дешевше та екологічніше.

З простої ідеї, яка вирішує конкретну проблему, розпочався успішний бізнес. У світі такі бізнес-проекти називають стартапами.

Є стартап, який допомагає в освіті. 23-річний винахідник Андрій Коноваленко показує пристрій, схожий на маленький проектор і під’єднує його до ноутбука. Кілька налаштувань, і телевізор, на який проектують зображення, оживає на очах.

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Основний інструмент – маленький стилус, він передає сигнал на проектор, а той на ноутбук. Додатки, вкладки, вікна, інструменти – все, що відкрито на вашому комп’ютері працює за простим рухом електронної указки. Незамінна річ на презентаціях, та основна її мета прокачати шкільні уроки.

Гадаєте, недосяжна фантастика? 250 шкільних аудиторій в Україні вже користуються стартапом.

Успіх прийшов і до додатку, який допомагає економити. Сьогодні ним користуються вже 23 тис. українців.

Ви не повірите, цей помічник в телефоні розкладе ціни з усіх магазинів міста та зробить з вас мало не маркетолога.

Та як цей додаток завжди знає про всі ціни? Засновник стартапу Анна Кармазіна зізнається: за цим стоїть титанічний труд команди. Щодня користувачі завантажують десятки тисяч чеків.

Крім того, численні ідеї приречені на провал без допомоги держави. На Батьківщині стартапів у Кремнієвій долині, корпоративні гіганти як, наприклад, Tesla досягли успіху зокрема, і тому, що вчасно отримали фінансування від уряду США.

Факти ICTV раніше писали про те, що вісім українських стартапів отримали від держави майже 9 млн грн.