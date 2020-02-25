ВНО реформируют до 2030 года: что изменится

В Украине собираются реформировать ВНО до 2030 года.

Об этом заявила министр науки и образования Анна Новосад.

– ВНО должно в определенный момент отображать логику реформы Новая украинская школа. А именно – измерять не только знания, но и тестировать и навыки, и компетентности, которым детей учат в школе. Потому что нельзя говорить, что сейчас не столь важно что-то знать, а уметь, например, владеть навыками медиаграмотности, креативного, творческого мышления, умение работать в команде, и не проверять это определенным образом, – сказала она.

По ее словам, ВНО со временем будет содержать несколько видоизмененные задачи.

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– Для этого у нас есть стратегия реформирования оценивания до 2030 года, которая очень четко показывает, как будет трансформироваться ВНО с каждым последующим уровнем Новой Украинской школы, – сказала она.

Новосад также прокомментировала ВНО по математике, которое со следующего года будет обязательным для выпускников.

– Оно будет обязательным для всех выпускников. Но подчеркиваю, что, если ученик или ученица, абитуриенты не планируют поступать на программы в ВУЗы, которые не требуют математики, они не обязаны сертификат подавать. То есть фактически сертификат ВНО будет влиять только на средний балл аттестата, – пояснила она.

Напомним, согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля. Основная сессия оценивания по 11 предметам пройдет с 21 мая по 15 июня.