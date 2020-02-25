ЗНО реформують до 2030 року: що зміниться

В Україні збираються реформувати ЗНО до 2030 року. Про це заявила міністр науки і освіти Ганна Новосад.

– ЗНО має в певний момент відображати логіку реформи Нова українська школа. А саме – вимірювати не тільки знання, а й тестувати і навички, і компетентності, яким дітей навчають у школі. Тому що не можна говорити, що зараз не настільки важливо щось знати, а вміти, наприклад, володіти навичками медіаграмотності, креативного, творчого мислення, вміння працювати в команді, і не перевіряти це певним чином, – сказала вона.

За її словами, ЗНО з часом міститиме дещо видозмінені завдання.

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– Для цього у нас є стратегія реформування оцінювання до 2030 року, яка дуже чітко показує, як буде трансформуватися ЗНО з кожним наступним рівнем Нової української школи, – сказала вона.

Новосад також прокоментувала ЗНО з математики, яке з наступного року буде обов’язковим для випускників.

– Воно буде обов’язковим для всіх випускників. Але наголошую, що, якщо учень або учениця, абітурієнти не планують вступати на програми до ВНЗ, які не потребують математики, вони не зобов’язані сертифікат подавати. Тобто фактично сертифікат ЗНО впливатиме лише на середній бал атестата, – пояснила вона.

Нагадаємо, згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня. Основна сесія оцінювання з 11 предметів пройде з 21 травня по 15 червня.