Доступ к декларациям прокуроров Офиса генпрокурора открыли

Офис генерального прокурора открыл доступ к декларациям прокуроров, которые были закрыты ранее.

Это стало возможным благодаря отмене заместителем генерального прокурора Гюндузом Мамедовым специальных мер безопасности в отношении конфиденциальности данных в декларациях прокуроров, которые применило предыдущее руководство Генпрокуратуры.

– Теперь вся информация о состоянии прокуроров Офиса генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой, – сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Читайте: 5 лет врал в декларации: экс-нардепу сообщили о подозрении

Всем гражданам станет доступна возможность ознакомления с открытой информацией в декларациях прокуроров на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, ограничения доступа к указанным декларациям ввели в марте 2018 года.

Основанием для таких действий стал закон О государственной защите работников суда и правоохранительных органов.