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Факты / Украина

Доступ к декларациям прокуроров Офиса генпрокурора открыли

Офис генерального прокурора открыл доступ к декларациям прокуроров, которые были закрыты ранее.

Это стало возможным благодаря отмене заместителем генерального прокурора Гюндузом Мамедовым специальных мер безопасности в отношении конфиденциальности данных в декларациях прокуроров, которые применило предыдущее руководство Генпрокуратуры.

– Теперь вся информация о состоянии прокуроров Офиса генерального прокурора, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников станет открытой, – сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Всем гражданам станет доступна возможность ознакомления с открытой информацией в декларациях прокуроров на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, ограничения доступа к указанным декларациям ввели в марте 2018 года.

Основанием для таких действий стал закон О государственной защите работников суда и правоохранительных органов.

Источник: Офис генпрокурора

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