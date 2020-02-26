Доступ до декларацій прокурорів Офісу генпрокурора відкрили

Офіс генерального прокурора відкрив доступ до декларацій прокурорів, які були закриті раніше.

Це стало можливим завдяки скасуванню заступником генерального прокурора Гюндузом Мамедовим спеціальних заходів безпеки щодо конфіденційності даних в деклараціях прокурорів, які застосувало попереднє керівництво Генпрокуратури.

– Відтепер вся інформація про статки прокурорів Офісу генерального прокурора, а також колишніх працівників ГПУ та їх близьких родичів стане відкритою, – повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

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Всім громадянам стане доступною можливість ознайомлення з відкритою інформацією у деклараціях прокурорів на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, обмеження доступу до зазначених декларацій ввели у березні 2018 року.

Підставою для таких дій став закон Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів.