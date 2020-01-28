5 лет врал в декларации: экс-нардепу сообщили о подозрении

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили о подозрении в недекларировании состояния бывшему народному депутату.

По данным НАБУ, депутат не декларировал состояние за 2015-2019 годы.

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Депутат Верховной Рады восьмого созыва не внес в декларации:

финансовые обязательства в размере 52 млн грн;

недвижимость за рубежом стоимостью 2, 32 млн швейцарских франков (почти 2, 4 млн долларов);

наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2% (в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. грн).

Депутату сообщили о подозрении во внесении заведомо недостоверных данных электронные декларации.

По статье 366-1 УК Украины ему грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

НАБУ не назвало имя депутата, но, по данным СМИ, речь идет о Геннадии Бобове.

Ранее Факты ICTV писали, что руководители Минкульта получили рекордные зарплаты в декабре.