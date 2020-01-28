5 лет врал в декларации: экс-нардепу сообщили о подозрении

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили о подозрении в недекларировании состояния бывшему народному депутату.
По данным НАБУ, депутат не декларировал состояние за 2015-2019 годы.
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Депутат Верховной Рады восьмого созыва не внес в декларации:
- финансовые обязательства в размере 52 млн грн;
- недвижимость за рубежом стоимостью 2, 32 млн швейцарских франков (почти 2, 4 млн долларов);
- наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2% (в денежном эквиваленте составляет более 467 тыс. грн).
Депутату сообщили о подозрении во внесении заведомо недостоверных данных электронные декларации.
По статье 366-1 УК Украины ему грозит штраф или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
НАБУ не назвало имя депутата, но, по данным СМИ, речь идет о Геннадии Бобове.
Ранее Факты ICTV писали, что руководители Минкульта получили рекордные зарплаты в декабре.