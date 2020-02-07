Будущий министр оккупированных территорий Алексей Резников родился во Львове в 1966 году.

Во Львовском государственном университете имени Ивана Франко получил юридическое образование, после чего стал соучредителем брокерской компании Галицкие ценные бумаги.

В течение трех лет с 1999 года работал заместителем председателя Центра развития украинского законодательства в Киеве. Впоследствии основал собственную юридическую копанию Правис.

В 2008 году и до 2014 года Резников был депутатом Киевского горсовета VI созыва, а затем стал председателем комитета по вопросам восстановления прав реабилитированных.

Читайте: Гончарук: министром оккупированных территорий будет Резников

19 июня 2014 года Алексея Резникова избрали заместителем городского головы.

С апреля 2016 года и до сентября 2018 года работал заместителем председателя КГГА.

В 2019 году Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в трехстороннем контактной группе.

Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников воздержался от комментариев относительно возможного его назначения министром временно оккупированных территорий.