Сергій Тігіпко - біографія українського політика і бізнесмена

Екс-регіоналу та українському бізнесменові Сергію Тігіпку почали пророчити крісло прем’єр-міністра України. Про це ЗМІ пишуть з посиланням на свої джерела, а політолог Віктор Таран наводить цілий список претендентів, де також фігурує Тігіпко.

А потім і президент України Володимир Зеленський підтвердив співбесіду з Тігіпком.

Біографія Сергія Тігіпко

Народився 13 лютого 1960 року в етнічно українському селі Драгонешти Лазовського району Молдавської РСР.

У 1982 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за фахом інженер-металург.

Також Тігіпко є кандидатом економічних наук.

Після навчання пішов в армію, де служив у танковій частині під Новомосковськом. Був заступником командира роти з технічної частини. Також був і комсоргом в полці.

Читайте: Майбутній міністр окупованих територій: біографія Резнікова

У 1984 році Сергій Тігіпко став заступником директора з навчально-виховної роботи Дніпропетровського механіко-металургійного технікуму. Проте кар’єра викладача не пророкувала великих перспектив, тому за два роки він йде працювати другим секретарем у Дніпропетровському обласному комітеті ЛКСМУ.

У 1989-1991 роках був першим секретарем обкому комсомолу.

У 1991 році Сергій Тігіпко став заступником голови правління комерційного банку Дніпро, а в березні наступного року – головою правління нового дніпропетровського КБ Приватбанк. З часом він став партнером співзасновників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, пізніше вони викупили його частку.

З 1994 до 1997 року він працював позаштатним консультантом президента України Леоніда Кучми з питань грошової політики.

Після чого починається його стрімка політична кар’єра:

квітень-липень 1997 року – віце-прем’єр-міністр з питань економічної реформи в уряді Павла Лазаренка;

1997-1999 роки – віце-прем’єр з питань економіки в Кабміні Валерія Пустовойтенка;

1999-2000 роки – міністр економіки в уряді Віктора Ющенка.

У 2000 році на виборах до Верховної Ради на виборчому окрузі в Павлограді стає народним депутатом, а в 2002-му проходить в парламент за списком блоку За єдину Україну!

У грудні 2002 року Тігіпко обирають на посаду глави Національного банку України, де він працював до 2002-го.

На президентських виборах у 2004 році Сергій Тігіпко очолював виборчий штаб Віктора Януковича. 29 листопада 2004 року, після другого туру президентських виборів, він подав у відставку з посади глави Нацбанку та керівника штабу Януковича, вирішивши зосередитися на керуванні власним бізнесом – фінансовою групою ТАС.

У березні 2008 року прем’єр-міністр Юлія Тимошенко призначила Тігіпко своїм радником.

У червні 2009 року залишив посаду глави правління фінансової групи ТАС, щоб зосередитися на політиці.

На президентських виборах у 2010 році він посів третє місце. Після чого отримав крісло віце-прем’єр-міністра з питань економіки в уряді регіонала Миколи Азарова. В результаті адміністративної реформи у грудні 2010 року став міністром соціальної політики.

16 березня розпустив свою партію Сильна Україна і вступив у Партію регіонів.

З грудня 2012 року – народний депутат України VII скликання, пройшов за списками Партії регіонів.

У квітні 2014 року його вилучили з Партії регіонів, бо політсила не підтримала його кандидатуру на президентських виборах у 2014 році, на яких він посів п’яте місце.

У жовтні 2014 року на парламентських виборах його партія не набрала 5% прохідних.

12 січня 2016 року наглядова рада ТАСкомбанку призначила Сергія Тігіпка головою правління.

Нагадаємо, 26 лютого президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч з Сергієм Тігіпко, щодо посади в уряді.