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Факты / Украина / Общество

Оснований продлевать срок обсервации в Новых Санжарах нет – Минздрав

Пока нет оснований продлевать срок обсервации в Новых Санжарах на Полтавщине.

Об этом сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин во время брифинга в Новых Санжарах.

– Сейчас нет оснований для продления срока обсервации. Со стороны Всемирной организации здравоохранения страны обращаются, получают подтверждение о том, что инкубационный период составляет все же 14 календарных дней. И сейчас действительно нет оснований для продления такого срока, – пояснил Кузин.

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В то же время, добавил он, о непродлении обсервации речь идет лишь при условии, если за все время обсервации ни у кого не будут зафиксированы признаков острой респираторной вирусной инфекции, и лабораторные исследования должны указывать на отсутствие вируса.

Напомним, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре Новые Санжары на Полтавщине.

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