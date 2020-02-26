Підстав продовжувати термін обсервації в Нових Санжарах немає – МОЗ

Наразі немає підстав продовжувати термін обсервації в Нових Санжарах на Полтавщині.

Про це повідомив в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін під час брифінгу в Нових Санжарах.

– Наразі немає підстав для продовження терміну обсервації. З боку Всесвітньої організації охорони здоров’я країни, які звертаються, отримують підтвердження про те, що інкубаційний період складає все ж таки 14 календарних діб. І зараз дійсно немає підстав для продовження такого терміну, – пояснив Кузін.

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Водночас, додав він, про непродовження обсервації йдеться лише за умови, якщо за весь час обсервації ні в кого не буде зафіксовано ознак гострої респіраторної вірусної інфекції, і лабораторні дослідження мають вказувати на відсутність вірусу.

Нагадаємо, 20 лютого 45 українців та 27 іноземців, евакуйованих з Уханя, помістили на 14-денну обсервацію у медичному центрі Нові Санжари на Полтавщині.