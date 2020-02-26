PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Трамп на год продлил санкции против России из-за Украины

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные ранее в связи с ситуацией в Украине.

– Действия и политика Москвы, по-прежнему, представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, – заявил Белый дом.

В продленном указе №13660 говорится о том, что Россия продолжает подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствовать незаконному присвоению активов государства.

Читайте: Сенаторы в США призвали ввести новые санкции против России

Санкции против России были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году и ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США сохранят санкции против России до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка