Трамп на год продлил санкции против России из-за Украины

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные ранее в связи с ситуацией в Украине.

– Действия и политика Москвы, по-прежнему, представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, – заявил Белый дом.

В продленном указе №13660 говорится о том, что Россия продолжает подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, и способствовать незаконному присвоению активов государства.

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Санкции против России были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году и ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США сохранят санкции против России до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.