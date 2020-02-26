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Факты / Украина

Закомплексованный “стратег”: Аваков ответил Суркову

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал “перлы” экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что “Украины нет “.

Аваков назвал Суркова “закомплексованным стратегом” и сравнил его с “шавкой, пытающейся гавкать на слона”.

– Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости от представления о ней отставного шовиниста, написал глава МВД.

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Напомним, ранее Сурков заявил, что “Украины пока нет”, а также что не представляет возвращения оккупированных территорий под контроль Киева, потому что “это унижение для Донбасса”.

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