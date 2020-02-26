Закомплексованный “стратег”: Аваков ответил Суркову

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал “перлы” экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что “Украины нет “.
Аваков назвал Суркова “закомплексованным стратегом” и сравнил его с “шавкой, пытающейся гавкать на слона”.
– Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости от представления о ней отставного шовиниста, написал глава МВД.
Сурков – со своими перлами о Украине – выглядит, как закомплексованный “стратег”, мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь.
Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста.
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 26, 2020
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Напомним, ранее Сурков заявил, что “Украины пока нет”, а также что не представляет возвращения оккупированных территорий под контроль Киева, потому что “это унижение для Донбасса”.