Закомплексованный “стратег”: Аваков ответил Суркову

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал “перлы” экс-помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что “Украины нет “.

Аваков назвал Суркова “закомплексованным стратегом” и сравнил его с “шавкой, пытающейся гавкать на слона”.

– Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости от представления о ней отставного шовиниста, написал глава МВД.

Сурков – со своими перлами о Украине – выглядит, как закомплексованный “стратег”, мнящий о себе больше, чем стоит – как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь.

Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 26, 2020

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Напомним, ранее Сурков заявил, что “Украины пока нет”, а также что не представляет возвращения оккупированных территорий под контроль Киева, потому что “это унижение для Донбасса”.