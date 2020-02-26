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Факты / Украина / Политика

Претендент на пост премьера: 10 фактов об Арсене Авакове

В Кабмине в ближайшее время могут произойти обновления должностей, рассказывают источники в правительстве.

Уже через две недели может быть принято решение об отставке премьер-министра Алексея Гончарука, пишет политолог Виктор Таран.

По его словам, в его кресло может сесть действующий министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Биография Арсена Авакова

  • В 2002 году становится членом исполкома в Харьковской областной администрации.
  • В президентской избирательной кампании 2004 года был заместителем руководителя Харьковского регионального штаба Виктора Ющенко.
  • В 2005 – получает кресло главы Харьковской ОГА.
  • В 2009 году возглавил Харьковскую областную организацию За Украину!.
  • В 2010 году назначен главой Харьковской областной организации ВО Батькивщина.
  • В 2010 году Аваков сняли с должности Харьковской ОГА после того, как ему высказали недоверие.
  • В январе 2012 года против него возбудили уголовное дело по статье “превышение власти и служебных полномочий”, из-за чего он сбежал в Италию.
  • Из Италии Аваков обратился к тогдашнему генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с просьбой закрыть его уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.
  • В декабре 2012 году Аваков вернулся в Украину и прошел в Верховную Раду VII созыва от блока Батькивщина.
  • Аваков стал главой МВД после кровавых событий Революции Достоинства в конце февраля 2014 года. В 2016 году Аваков сохранил свою министерскую должность и в новом правительстве во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

К слову, министр финансов Оксана Маркарова  сохранила свой пост в новом составе Кабинета министров Украины.

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