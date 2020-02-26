Россия будет принуждать Украину к братским отношениям силой – Сурков

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что “Украины пока нет”, а также, что не представляет возвращения оккупированных территорий под контроль Киева, потому что “это унижение для Донбасса”.

– Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы – ребята упрямые, они сделают. Однако, какая именно это будет Украина, в каких пределах она будет существовать и даже, возможно, сколько Украин – вопрос открытый. И в решении этих вопросов России так или иначе придется участвовать, – сказал он.

Сурков добавил, что “принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, который исторически доказал эффективность на украинском направлении”.

– Не думаю, что будет изобретен какой-то другой, – сказал он.

Читайте: Почему с Кремля уходит советник Путина по Донбассу Сурков

Отвечая на вопрос, вернется ли Донбасс в состав Украины, экс-помощник Владимира Путина ответил:

– У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое представить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести.

Как известно, Путин уволил Суркова, который был куратором украинского направления, с должности помощника президента России 18 февраля.

Источник: Актуальные комментарии