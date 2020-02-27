В случае отставки мне хватит двух минут, чтобы написать заявление – Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что у него нет подтверждения о планах руководства страны уволить его с должности.

Сейчас в правительстве готовятся к обновлениям Кабмина, но глава ведомства не проинформирован о возможной отставке.

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– У меня нет ни малейшего подтверждения от руководства страны о том, что это так. Слухи ходят еще с прошлого года. Сейчас, я так понимаю, немного активизировались. Если президент Украины скажет, что не видит больше меня в должности министра обороны, мне хватит двух минут написать заявление. Никаких проблем. Но на данный момент я не слышал о невыполнении каких-то поручений, проектов в Министерстве обороны, которые бы сделали очевидной мою отставку, – сказал министр.

Напомним, рпемьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал никаких заявлений об отставке и с Зеленским эту тему не обсуждал.