У разі відставки мені вистачить двох хвилин, аби написати заяву – Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що у нього немає підтвердження щодо планів керівництва країни звільнити його з посади.

Наразі в уряді готуються до оновлень Кабміну, але очільник відомства не проінформований про можливу відставку.

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– У мене немає жодного підтвердження від керівництва країни про те, що це так. Чутки ходять ще з минулого року. Зараз, я так розумію, трохи активізувалися. Якщо президент скаже, що не бачить більше за мене на посаді міністра оборони, мені вистачить двох хвилин написати заяву. Ніяких проблем. Але наразі я не чув про невиконання якихось доручень, проектів в Міністерстві оборони, які б зробили очевидною мою відставку, – сказав міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що не писав жодних заяв про відставку і з Зеленським цю тему не обговорював.