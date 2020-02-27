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Факти / Україна / Суспільство

У разі відставки мені вистачить двох хвилин, аби написати заяву – Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що у нього немає підтвердження щодо планів керівництва країни звільнити його з посади.

Наразі в уряді готуються до оновлень Кабміну, але очільник відомства не проінформований про можливу відставку.

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– У мене немає жодного підтвердження від керівництва країни про те, що це так. Чутки ходять ще з минулого року. Зараз, я так розумію, трохи активізувалися. Якщо президент скаже, що не бачить більше за мене на посаді міністра оборони, мені вистачить двох хвилин написати заяву. Ніяких проблем.

Але наразі я не чув про невиконання якихось доручень, проектів в Міністерстві оборони, які б зробили очевидною мою відставку, – сказав міністр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що не писав жодних заяв про відставку і з Зеленським цю тему не обговорював.

Джерело: LB.ua

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