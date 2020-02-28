Сидеть без дела не люблю: козак Гаврилюк устроился в службу такси

Экс-нардеп Михаил Гаврилюк устроился на работу в одну из служб такси.

– Я решил некоторое время потаксовать. Настоящий таксист должен уметь три вещи: хорошо ориентироваться на местности, аккуратно водить и разбираться в политике, поэтому я идеально подхожу на этот пост. Это, конечно, не работа моей мечты, но сидеть без дела я не люблю, и никакой работой не брезгую. Поэтому пока так, – написал он.

Гаврилюк поблагодарил всех за внимание к нему, но отметил, что интервью давать не будет.

– Заказывайте такси, и, если нам суждено встретиться, мы встретимся и поговорим, – добавил он.

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Напомним, в начале января в СМИ сообщили, что в Карпатах найден дом Михаила Гаврилюка. Он еще не достроен, но уже есть три этажа. Площадь составляет 550 м².