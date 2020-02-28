Сидіти без діла не люблю: козак Гаврилюк влаштувався в службу таксі

Екс-нардеп Михайло Гаврилюк влаштувався на роботу в одну зі служб таксі.

– Я вирішив деякий час потаксувати. Справжній таксист повинен вміти три речі: добре орієнтуватися на місцевості, акуратно водити і розбиратися в політиці, тому я ідеально підходжу на цей пост. Це, звичайно, не робота моєї мрії, але сидіти без діла я не люблю, і жодної роботи не цураюсь. Тому поки так, – написав він.

Гаврилюк подякував усім за увагу до нього, але зазначив, що інтерв’ю давати не буде.

– Замовляйте таксі, і, якщо нам судилося зустрітися, ми зустрінемося і поговоримо, – додав він.

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Нагадаємо, на початку січня в ЗМІ повідомили, що в Карпатах знайдено будинок Михайла Гаврилюка. Він ще не добудований, але вже є три поверхи. Площа становить 550 м².