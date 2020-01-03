Три этажа возле озера и водопада: СМИ нашли в Карпатах дом козака Гаврилюка

В селе Нижний Березов Ивано-Франковская области обнаружили, строящийся трехэтажный дом, площадью 550 м². По информации СМИ жилье принадлежит бывшему народному депутату Верховной Рады Михаилу Гаврилюку.

В СМИ сообщили, что в Карпатах найден дом бывшего народного депутата Верховной Рады Михаила Гаврилюка.

Дом ще не достроен, но уже есть три этажа. Площадь составляет 550 м².

Факты ICTV написали экс-нардепу с просьбой прокомментировать правдивость информации, но пока Гаврилюк не ответил.

Расследование начинается с того, что журналист спрашивает у местных жительниц, как проехать к водопаду и озеру, где идет стройка. Женщина показывает дорогу и говорит, что дом принадлежит Гаврилюкам.

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После того, как журналист приехал на стройку один из рабочих представился братом тестя Гаврилюка и позвонил уточнить у отца супруги Гаврилюка, когда экс-нардеп будет на месте.

В августе Гаврилюк задекларировал 381 тыс. грн зарплаты, как нардеп. Из декларации Гаврилюка следует, что у него нет других доходов и сбережений.

Жена задекларировала только 6 880 грн помощи от государства при рождении ребенка.

У семьи есть авто SSANG YONG 2008 года выпуска, купленное за 98 тыс. грн.

К слову, этот автомобиль был замечен журналистом возле стройки.

Также в декларации Гаврилюка отсутствует информация о доме в Карпатах, объектах незаконченного строительства или владении показанным журналистом участком.

Напомним, Михаил Гаврилюк – активист Евромайдана, получивший широкую известность после публикации в сети видео издевательств над ним со стороны бойцов спецподразделения Ягуар. После он прошел в парламент. В 2017 году Гаврилюк дал интервью Даше Селфи в рубрике программы Утро в большом городе и рассказал, что ему иногда не хватает депутатской зарплаты.

Источник: TK Media