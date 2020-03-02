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Факты / Украина / Общество

К 2023 средняя пенсия вырастет на 1 200 грн – Соколовская

Правительство планирует постепенно повышать пенсии пожилым людям, рассказала министр социальной политики Юлия Соколовская.

По ее словам, в 2020 году сначала индексируют пенсии людей в возрасте от 80 лет (в среднем на 700 грн), далее тем, кому от 78 лет, через год – кому больше 75 лет.

То есть до 2023 года размер средней пенсии вырастет на 1200 грн, подчеркнула министр.

– Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 грн в месяц, – сообщила Соколовская.

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Как будет происходить индексация, министр показала в графике.

Підвищення пенсій у 2020

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение о переиндексации пенсий в марте Кабинет министров еще не принял.

Фото: Dreamstime

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