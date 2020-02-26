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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Более 500 грн ежемесячно: Кабмин одобрил надбавки отдельным категориям пенсионеров

Правительство предлагает увеличить выплаты отдельным категориям пенсионеров благодаря надбавке.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Планируется ежемесячно доплачивать более 500 грн 1380 украинцам за более поздний выход на пенсию.

Кабмин ждет одобрения решения Верховной Радой, что позволит установить единый подход к определению размера надбавки.

Читайте: Гончарук анонсировал международный аудит Пенсионного фонда

Как известно, чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2020 году, нужно иметь 27 лет страхового стажа.

Это касается мужчин, которым исполнилось 60 лет, и женщин 59-летнего возраста (с 1 апреля 2020 года – 59 лет и 6 месяцев).

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