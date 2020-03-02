До 2023 середня пенсія зросте на 1 200 грн – Соколовська

Уряд планує поступово підвищувати пенсії старшим людям, розповіла міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

За її словами, у 2020 році спочатку індексують пенсії людей віком від 80 років (у середньому на 700 грн), далі тим, кому від 78 років, через рік – кому більше 75 років.

Тобто до 2023 року розмір середньої пенсії зросте на 1200 грн, наголосила міністр.

– Наш уряд запланував це на вересень. В середньому, від індексації розмір пенсії зросте на 216 грн на місяць, – повідомила Соколовська.

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Як саме відбуватиметься індексація, міністр показала у графіці.

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що рішення про переіндексацію пенсій у березні Кабінет міністрів ще не ухвалив.