До 2023 середня пенсія зросте на 1 200 грн – Соколовська

Уряд планує поступово підвищувати пенсії старшим людям, розповіла міністр соціальної політики Юлія Соколовська.
За її словами, у 2020 році спочатку індексують пенсії людей віком від 80 років (у середньому на 700 грн), далі тим, кому від 78 років, через рік – кому більше 75 років.
Тобто до 2023 року розмір середньої пенсії зросте на 1200 грн, наголосила міністр.
– Наш уряд запланував це на вересень. В середньому, від індексації розмір пенсії зросте на 216 грн на місяць, – повідомила Соколовська.
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Як саме відбуватиметься індексація, міністр показала у графіці.
Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що рішення про переіндексацію пенсій у березні Кабінет міністрів ще не ухвалив.
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