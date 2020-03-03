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Факты / Украина

Россия дала заднюю: Греция освободила Мельничука из-под стражи

Экс-нардепа Верховной Рады 8 созыва и первого командира батальона Айдар Сергея Мельничука освободили из-под стражи в Греции.

Об этом сообщил сам Мельничук на видео в соцсети.

– Посольство сработало и адвокат. Своевременно подали все документы и решилось, – сказал он.

Информацию об освобождении Мельничука подтвердили в МИД Украины.

Мельничук сообщили, что его освободили после того, как греческие правоохранители получили сообщение центрального органа Интерпола о приостановлении заявки России о задержании экс-нардепа и его пересмотре.

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Мельничука обвиняют якобы “в убийстве двух человек и более на территории Ростовской области”, рассказал бывший командир Айдара.

Как сообщалось, Мельничука задержали 2 марта на болгаро-греческой границе. Вместе с ним в Греции находилась его беременная жена и 9-месячный сын.

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