Росія дала задню: Греція звільнила Мельничука з-під варти

Екс-нардепа Верховної Ради 8 скликання і першого командира батальйону Айдар Сергія Мельничука звільнили з-під варти у Греції.

Про це повідомив сам Мельничук на відео у соцмережі.

– Посольство спрацювало і адвокат. Вчасно подали всі документи і вирішилося, – сказав він.

Інформацію про звільнення Мельничука підтвердили в МЗС України.

Мельничуку повідомили, що його звільнили після того, як грецькі правоохоронці отримали повідомлення центрального органу Інтерполу про призупинення заявки Росії щодо затримання екс-нардепа та її перегляд.

Читайте: Дістати ворогів чи посварити союзників? Як РФ використовує Інтерпол

Мельничука звинувачують нібито “у вбивстві двох людей і більше на території Ростовської області”, розповів колишній командир Айдару.

Як повідомлялося, Мельничука затримали 2 березня на болгаро-грецькому кордоні. Разом із ним у Греції перебувала його вагітна дружина та 9-місячний син.