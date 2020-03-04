Рада отправила Кабмин Гончарука в отставку

Верховная Рада Украины поддержала заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

За это решение проголосовали 353 народных депутата – все народные избранники, зарегистрированные на заседании.

Как известно, принятие Радой решения об отставке премьер-министра Украины означает отставку всего состава Кабинета Министров Украины.

В своем завершительном слове Гончарук подчеркнул, что в его правительстве “не крали и системно боролись с коррупцией с первого до последнего дня”.

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Он обратил внимание на то, что за последнее время на правительство вылилось много грязи за его деятельность, и поблагодарил министров за то, что они выдержали это давление.

– 6 месяцев – это очень короткий срок для оценки работы какого-либо правительства, но я уверен, что украинцы уже ощущают нашу работу, например, в своих платежках. Мы на самом деле сделали очень много, – подытожил Гончарук.

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