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Факты / Украина

Рада отправила Кабмин Гончарука в отставку

Верховная Рада Украины поддержала заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

За это решение проголосовали 353 народных депутата – все народные избранники, зарегистрированные на заседании.

Как известно, принятие Радой решения об отставке премьер-министра Украины означает отставку всего состава Кабинета Министров Украины.

В своем завершительном слове Гончарук подчеркнул, что в его правительстве “не крали и системно боролись с коррупцией с первого до последнего дня”.

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Он обратил внимание на то, что за последнее время на правительство вылилось много грязи за его деятельность, и поблагодарил министров за то, что они выдержали это давление.

– 6 месяцев – это очень короткий срок для оценки работы какого-либо правительства, но я уверен, что украинцы уже ощущают нашу работу, например, в своих платежках. Мы на самом деле сделали очень много, – подытожил Гончарук.

К слову, Факты ICTV разобрались, кто претендует на премьерское кресло и какие шансы у кандидатов.

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